En crisis, industria de la construcción en la CDMX; cae casi 85%

En la Ciudad de México, el cambio de administración a nivel central, pero también en las alcaldías, trajo una parálisis en el sector de la construcción.

Esto como consecuencia de cientos de denuncias de abusos en la entrega de permisos que traían más pisos de los permitidos o construcciones en zonas sin servicios.

Pero esa suspensión también ha tenido un impacto en la economía de la ciudad.

Genaro López es uno de los albañiles que ofrecen sus servicios en el parque San Lorenzo, en San Ángel.

Pero no le ha sido fácil encontrar trabajo a él ni sus compañeros.

“Con esta llevo cuatro semanas sin trabajar, aquí venimos al parque a buscar trabajo y antes salíamos, había mucha chamba, caía mucho trabajo y ahora cuatro semanas estoy asustado. No hay trabajo”, dijo Genaro López, albañil.

Genaro, tiene 40 años de experiencia en el sector de la construcción, cuenta que el año pasado fue despedido de un edificio de departamentos que se construía al sur de la Ciudad de México.

“Aquí en Luis Cabrera fui a enyesar unos departamentos, pero ahí si nos clausuraron la obra, no sé por qué motivo la clausuraron. Nada más llegaron, pusieron sellos y no nos dejaron sacar nada. La pararon y ya no nos pagaron ni lo que hicimos”, dijo Genaro López, albañil.

Desde septiembre pasado, con el cambio de Gobierno en la Ciudad de México y sus alcaldías, se incrementaron las obras suspendidas o clausuradas, muchas por construir más superficie de la autorizada.

“Identificamos que las nuevas autoridades están atendiendo un reclamo social muy justificado que eran abusos de muchas empresas inmobiliarias. Se sometieron a un escrutinio que llevó a la clausura o a la suspensión de casi 500 obras en la Ciudad de México, esto significa alrededor del 42 por ciento de las construcciones”, apuntó Gabriela Alarcón, directora de la organización Desarrollador Confiable.

Las alcaldías y el Gobierno de la Ciudad de México cerraron las ventanillas para revisar la expedición de permisos y detectar los casos de corrupción en el sector inmobiliario. La primera en hacerlo fue Benito Juárez.

“De ese proceso tenemos 100 folios en custodia del Registro Público de la Propiedad, es decir, inmuebles que no se van a poder comercializar en tanto no se regularicen en tanto el número de niveles y en tanto el número de viviendas permitidas”, indicó Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

Luego se sumaron otras alcaldías. En diciembre pasado la Seduvi cerró su ventanilla y hoy tardan más las autorizaciones porque se revisa a detalle cada solicitud, pero también por falta de personal. Su titular acepta que han clausurado al menos 42 obras irregulares y fueron revocados otros 50 permisos donde todavía no se iniciaban obras.

“Que implica detener, sí ha implicado detener, si ha implicado sacar a más de 100 personas de una obra, pero esa no ha sido nuestra meta ni nuestro objetivo. Es el resultado, una repercusión un daño colateral que se generó al haberle otorgado a un particular un dictamen que no cumple con la ley”, expuso Ileana Villalobos, secretaria de Desarrollo Urbano de la CDMX.

Al menos 20 de estas obras se ubican en la zona de la carretera México-Toluca en Santa Fe.

“La principal irregularidad es que son proyectos que no cuentan con factibilidad de agua”, comentó Ileana Villalobos, secretaria de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

En los primeros cuatro meses de 2019 el empleo en el sector de la construcción en Ciudad de México cayó un 84.9 por ciento.

Se perdieron 14 mil 900 empleos, según datos del Seguro Social.

“En la asociación tenemos casi 90 obras paradas. Esto representa más o menos 7 mil 200 millones de dólares de inversión y eso no solamente te pone a la gente en la calle, sino que te afecta la inversión y te genera mucha incertidumbre”, apuntó Javier Barrios, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI.

La industria de la construcción en la Ciudad De México contribuye con el 14 por ciento del producto interno bruto de la ciudad, según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El pasado 28 de junio, los desarrolladores se reunieron con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para externarle su preocupación por la parálisis en el sector.

“Nos externó su intención de darle fluidez a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y nos externó también su interés de desarrollar seis polos estratégicos en la Ciudad de México”, comentó Javier Barrios, vicepresidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI.

“Este impase sí le ha pegado a la economía, y estamos optimistas de que podamos tener un mejor segundo semestre si ahorita reactivamos todas estas facilidades para reactivar la inversión en proyectos inmobiliarios”, dijo Armando Díaz, presidente de la CMIC.

Con información de Raymundo Pérez Arellano y Víctor Olvera.

