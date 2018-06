Crisis en EU por consumo de heroína y opioides

Estados Unidos vive una crisis de salud pública por el consumo de heroína y opioides. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades unas 64,000 personas murieron por sobredosis en 2016. En dos décadas el número de muertes por sobredosis relacionadas a opioides altamente adictivos, se cuadriplico.

No hay duda de que el sistema le falló a él, no hay ninguna duda. Él no se había negado a recibir ayuda. Él rogaba que le ayudaran. La gente no está enojada lo suficiente y los funcionarios elegidos, esto se ha convertido en un eslogan de campaña para ellos. Y a algunos de ellos no se les puede culpar por usarlo para ser elegidos, pero no respaldan con hechos sus palabras”, narra Alexis Pleus, quien perdió a su hijo por sobredosis de drogas.