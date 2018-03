Crisis en Etiopía provoca éxodo hacia Kenia

En Etiopía, las crisis política y social ha provocado la huida de diez mil personas hacia Kenia desde el 11 de marzo. Karu Guyo, refugiada etíope, dice: “Si nuestro gobierno cambia y tenemos un buen gobierno, yo me regresaré a casa, pero por ahora no puedo”.

La crisis política y social que se vive en Etiopía provocó que, desde el 11 de marzo, cerca de 10 mil personas huyeran hacia Kenia para buscar refugio.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos señaló que entre los desplazados hay al menos mil 500 niños menores de 5 años, así como 600 mujeres embarazadas que habitan en campamentos improvisados y no reciben ningún tipo de ayuda de agencias humanitarias.

Con 95 millones de habitantes, Etiopía es el tercer país más poblado de África, desde febrero vive en estado de emergencia debido a una ola de manifestaciones en las regiones de Oromia y Amhara donde viven los principales grupos étnicos del país.

Allam Badilu, refugiada etíope, señala: “Desde que llegué no he recibido ninguna ayuda y ni siquiera sé por qué comenzaron las luchas y escapamos. No veo la importancia de la lucha. Me llueve, no tengo nada que comer, estoy sola, ya que dejé atrás a mis amigos, familia e hijos en Etiopía. Estoy aquí solo por los problemas que hay en casa. El gobierno debería empezar el diálogo y ayudarnos”.

El conflicto comenzó en 2015 debido a un plan de expansión urbanística de la capital, que provocó la inconformidad de las etnias oromo y amhara, que representan el 60% de la población total del país y que han sido marginadas política y económicamente.

Las protestas que se extendieron a varias ciudades fueron reprimidas de forma violenta por las autoridades, se estima que desde 2015 al menos 940 manifestantes han muerto.

Oda Ase, refugiado etíope, denuncia: “No podemos vivir en ese país debido a la política, no podemos participar políticamente en Etiopía, porque las políticas etíopes no son independientes y ellos nos atacaron. Debido a eso estamos cruzando la frontera”.

El 15 de febrero de este año, después de que 10 personas murieran durante un operativo militar, el primer ministro Hailemariam Desalegn renunció y este miércoles el Frente Democrático Revolucionario Etiope, que gobierna desde hace 25 años, designó a Abiy Ahmed como su sucesor.

Ahmed es miembro de la etnia oromo y su designación es vista como un intento de conciliar las diferencias y lograr reformas que desemboquen en una democracia y una paz sostenible.

Sin embargo, por ahora la violencia no se ha detenido y los desplazados llegan a diario a la región de Moyale, fronteriza con Kenia, donde cuentan las historias de horror que sufren en sus aldeas.

Tare Liban, refugiado etíope, narra: “El gobierno keniano no nos ha ayudado mucho. Si ellos no nos ayudan, ellos deberían dejarnos saber cuándo podemos regresar y luchar por nuestra sobrevivencia contra las personas que nos atacaron.”

Con información de Emmanuel Rosalez

MLV