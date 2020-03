Crisis de medicamentos: Familiares buscan alternativas para atención de pacientes

Los pacientes que recibieron un anticoagulante contaminado, conocido como heparina sódica, en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, están recibiendo su terapia de hemodiálisis en una clínica particular.

Ahorita voy a casa de mi nieta porque me van hacer la hemodiálisis, pero allá en otro hospital ¿y por qué aquí ya no? – Pues porque todavía están componiendo todo eso ahí, están desinfectando todo eso y quién sabe hasta cuándo nos den hemodiálisis ahí”, dijo María Reyes Ventura, paciente.

María Reyes tiene 68 años de edad, desde hace tres años recibe hemodiálisis en el Hospital Regional de Pemex, vive en la comunidad Sánchez Magallanes, en el municipio de Cárdenas y tiene que viajar tres horas para llegar a Villahermosa, pero ante la crisis de la heparina sódica sus familiares la sacaron del hospital para dializarla en una clínica particular.

El esposo de Carmen se encuentra en terapia intensiva desde el jueves pasado, luego de que recibió el medicamento contaminado.

Sigue en terapia intensiva, en estado reservado, crítico, queremos solución y se va a ir a las últimas consecuencias porqué yo de mi parte sí voy a demandar, sé que la vida de mi esposo no tiene precio, pero no podemos darle el gusto de que ellos se salgan con la suya, ellos tuvieron la culpa”, comentó María del Carmen May Martínez, familiar.