Crisis de atención a asegurados en IMSS, dice Germán Martínez

Tras asumir el cargo como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez habló de la situación en la que recibe al Instituto.

“Preliminarmente les puedo decir que lo encuentro con un mayor número de asegurados, en eso tienen razón, con algunos retos que quiero comentar para el futuro […] no hay toda la infraestructura necesaria para atender a todos los derechohabientes, no hay el número de doctores, ni de enfermeras, no hay tampoco el número de camas, la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una grave crisis de atención a las personas y a los derechohabientes […] hay en el IMSS corrupción sí, y se las voy a decir puntualmente cuando la vaya encontrando”, apuntó.

#AHORA Director general del @Tu_IMSS, Germán Martínez, da a conocer a integrantes de equipo de trabajo y da la sorpresa: nombra a Gibrán Ramírez Reyes @gibranrr Secretario General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social @CISS_org (Aquí Gibrán después de nombramiento) pic.twitter.com/5S78qIjo7P — Zenyazen Flores (@soyzen) December 3, 2018

Así lo dijo tras encabezar la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, acto al que asistieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, a dos días de haber asumido el nuevo cargo.

Coincidieron que, con prioridad, se dignificará a las más de 7 millones personas con discapacidad que viven en nuestro país

“Debemos poner fin a la discriminación, a la exclusión en todas sus formas, de clase, de género, de etnia, o cualquier otra y a las causas que lo provocan, o favorecen […] Nos comprometemos formalmente a avanzar en la protección social de las personas con discapacidad, a través del apoyo, no solo económico, el empoderamiento político, la inclusión, la educación especializada y de calidad, el deporte, la recreación, la cultura, el derecho a una salud integral que incluya la rehabilitación, y el tratamiento a cargo del estado”, dijo Alcocer Varela.

Durante el evento se anunciaron apoyos económicos a personas con discapacidad y en situación de pobreza.

“El IMSS debe dar ejemplo al contratar a personas con discapacidad”, dice German Martinez. Los primeros hoy sin Gerardo Baya y Mauricio Melgar. pic.twitter.com/LdiVcYoZ1V — Katia D'Artigues (@kdartigues) December 3, 2018

“Se está planteando que puedan percibir mil 274 pesos punto 61 cada mes, el recurso es poco, pero puede ayudar a algo. Ese trabajo se ha empezado a hacer en un sentido de levantar el censo para que puedan irse inscribiendo las personas con situación de discapacidad, por justicia social daremos prioridad a niñas, niños adolescentes”, detalló María Luisa Albores González.

También se informó que en esta administración se van a universalizar los servicios de salud para hacer llegar la atención médica a quienes más lo necesitan, a través del programa IMSS-Prospera que cambiará su nombre a IMSS-Bienestar.

(Con información de Farah Reachi)

tfo