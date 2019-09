50 municipios infiltrados por crimen organizado: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que en 50 municipios del país la policía ha sido infiltrada por el crimen organizado.

Entrevistado en la Cámara de Diputados luego de reunirse con legisladores de Morena, el secretario de Seguridad aseguró que no será efectiva la Guardia Nacional si no hay colaboración de las policías estatales y municipales.

La Guardia Nacional aún en su eficacia y en dimensión será insuficiente si los estados y los municipios no hacen la parte que les corresponde, y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema que tenemos que enfrentarlos de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que le corresponde”, comentó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.