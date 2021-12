Crimen organizado amenaza a familias de la montaña baja de Guerrero para reclutar a niños en sus filas

En Guerrero, cada vez hay más denuncias de reclutamiento forzado de niños por parte del crimen organizado. En municipios de la Montaña baja, el grupo de “Los Ardillos” está provocando que familias enteras tengan que desplazarse para salvar a sus hijos.

“Aquí está el expediente de las fotografías de cuando fue el SEMEFO a levantar los cuerpos de mis hijos, casi desechos. Me tocó ver cómo fueron muriendo uno a uno”, dijo Tomás, desplazado de Polixtepec, Guerrero.

La esposa y tres hijos de Tomás, dos de ellos menores de edad, fueron asesinados a tiros y después quemados por hombres armados. En la comunidad de Polixtepec, municipio de Leonardo Bravo, Guerrero.

Dice que al negarse a participar él y sus hijos en el crimen organizado, un grupo de hombres armados llegaron hasta su domicilio.

“Pues no quisimos, dijimos pues cómo vamos a salir, en eso que nos estábamos resistiendo nos empezaron a tirar”, enfatizó Tomás.

Aunque herido, él logró sobrevivir y huyó hasta la comunidad de Chichihualco, donde se refugió. A esta comunidad han llegado 364 desplazados, entre ellos 114 niños, que se suman a los más de 2 mil guerrerenses que han sido desplazados por la violencia en los últimos 4 años provenientes de los municipios de Chilapa, Zitlala y Leonardo Bravo.

“El crimen organizado llega, no les avisa, los alcanza y se lleva a los niños porque no les preguntan”, refirió Teodomira Rosales, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Guerrero.

En México se estima que entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados por grupos delictivos.

Don Víctor, indígena náhuatl de 64 años de edad, huyó de la comunidad de Tlaltempanapa, Guerrero, junto a su esposa, hijos y nietas, luego de que, dice, hombres del grupo criminal “Los Ardillos” obligaron a trabajar con ellos a uno de sus hijos menor de edad.

“Pues te amenazan pues, tiene que ir, tú no vas a mandar, mandan ellos, te van a golpear o si no te matan”, refirió Víctor, desplazado de Tlaltempanapa, Guerrero.

Desde hace dos meses, un grupo de desplazados de la región de la montaña baja de Guerrero instaló un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir que se reconozcan con calidad de víctimas y sean reubicados a la brevedad. Joaquina, de 50 años de edad, es madre soltera. Abandonó la comunidad de Tlaltempanapa con sus dos hijos menores de edad ante el temor de que fueran reclutados.

“Ellos les hablan en la calle, le ofrecen un poquito de dinero para que anden con ellos. Por eso nosotros nos salimos, son 18 familias que salimos, yo tenía miedo si los jalaban a mis hijos y si no los dejaban a mí me secuestran o me desaparecen”, destacó Joaquina Gaspar, desplazada de Tlaltempanapa, Guerrero.