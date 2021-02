Tras la pandemia, crecen en México las relaciones ‘sugar’ a través de sitios de internet

La pandemia ha propiciado que actividades como las relaciones o transacciones entre hombres mayores con dinero que establecen un arreglo económico a cambio de compañía, cariño y/o sexo. Son ‘sugar daddies’ y las ‘sugar babies’ o ‘toyboys’.

Te recomendamos: Parejas prefieren vivir en unión libre que casarse, revela censo del INEGI

México es el país, fuera de Europa, con más relaciones “sugar”, aquellas en las que un hombre o mujer con una economía sólida proporcionan un estilo de vida lujoso a una persona más joven, a cambio de compañía, cariño y sexo.

Pamela comenzó a ser Sugar Baby cuando un empresario de Guadalajara, que viajaba cada semana a la Ciudad de México, comenzó a cortejarla con regalos y cuantiosas propinas en el restaurante donde ella trabajaba. Después buscó verla fuera del lugar. Él de 54 años, ella de 22.

“Esta persona se me acercó y me dijo de que ‘pásame tu número, quiero hablar contigo’, nos vimos en la terraza de su hotel, como de que ‘pues sabes qué, me gustas, sé que soy mucho mayor que tú, pero quiero que sepas que tengo una solvencia que yo sé que necesitas y pues te ofrezco tanto, pero quiero esto a cambio’, él tiene una empresa de aviones, jets privados”, dijo Pamela, Sugar Baby.