Crece tensión diplomática entre Italia y Francia por migrantes del ‘Aquarius’

Italia dijo el miércoles que la decisión de cerrar sus puertos a cientos de inmigrantes a bordo de un barco humanitario era firme, mientras sube la tensión entre Roma y París sobre la política migratoria.

“No cambiaremos (de postura) sobre los barcos pertenecientes a organizaciones no gubernamentales”, dijo el ministro del Interior, Matteo Salvini, en una entrevista con el periódico Corriere della Sera.

“Los barcos pertenecientes a organizaciones extranjeras y que llevan banderas extranjeras no pueden dictar la política de inmigración de Italia”, dijo Salvini, que también es el líder de la Liga, un partido contrario a la inmigración.

Desde el domingo, cuando tanto Italia como Malta se negaron a dejarlo atracar, unos 629 inmigrantes, entre los que se encuentran 11 niños y siete mujeres embarazadas, están a bordo del Aquarius en aguas del Mediterráneo central.

Algunos de los inmigrantes del buque humanitario, en su mayoría procedentes del África subsahariana, fueron trasladados a dos barcos italianos, pertenecientes a la guardia costera y a la Armada, y se dirigen al puerto español de Valencia.

El suceso, ocurrido una semana después de la toma de posesión del nuevo gobierno populista italiano, ha agudizado las tensiones en la Unión Europea sobre la inmigración.

Mientras España adoptó un tono diplomático con Italia cuando anunció que acogería a los inmigrantes, las relaciones entre Roma y París se han visto deterioradas con el estallido de acusaciones entre ambas partes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció la decisión de bloquear el Aquarius, operado por la organización humanitaria franco-alemana SOS Méditerranée, y afirmó que el derecho internacional obligaba a Italia a recibir a los inmigrantes. El canciller italiano convocó al embajador francés para que dé explicaciones sobre los comentarios de Macron.

RECIBIR AL AQUARIUS, UN “ELECTROSHOCK POLÍTICO” A LA UE

El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la decisión de su Gobierno de recibir a los 630 inmigrantes a bordo del buque Aquarius es una “llamada de atención simbólica”, un “electroshock político” a la Unión Europea para que “se tome en serio el problema”.

En un encuentro con periodistas, el ministro explicó que, si en Europa no existen las fronteras interiores, la frontera exterior debe ser común, por lo que lo ocurrido con el buque Aquarius y la

reacción española “es un toque de atención ante un problema de extrema gravedad”.

La llegada masiva de inmigrantes “es un problema común de todos los europeos y no parece que todo el mundo lo vea así”, subrayó el ministro, para quien “la política de inmigración de la UE no puede ser un ‘estamos preocupados’, sino ‘estamos ocupados'”.

UPDATE: Transfer to Italian coastguard and navy vessels now complete. 51 women, 45 men and 10 children left onboard #Aquarius. While this brings an end to the ordeal of 629 rescued people rescued at sea, it should not set a precedent for future disembarkations in #Mediterranean. pic.twitter.com/dWYmvvQHTq

— MSF Sea (@MSF_Sea) June 12, 2018