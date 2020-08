Crece rechazo a Benjamín Netanyahu ante riesgo de elecciones en Israel

La división en el Gobierno de coalición de Israel crece hasta el punto de que hoy quedó cancelada la reunión semanal del Gabinete y muchos señalan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, por estar maniobrando para forzar unas cuartas elecciones en otoño.

Netanyahu “quizás quiera elecciones, pero yo no”, declaró su socio de Gobierno, Benny Gantz, que aseguró que luchará para mantener en pie al Ejecutivo, pero no cederá ante la demanda del primer ministro de aprobar un presupuesto anual en lugar de uno bianual.

Antes del próximo 25 de agosto, el derechista Netanyahu y el centrista Gantz, en constantes disputas, deberían alcanzar un acuerdo presupuestario o el Parlamento (Knéset) se disolverá automáticamente y el país acudirá a las urnas en noviembre por cuarta vez en poco más de dos años.

Los presupuestos del Estado son el último encontronazo de tres meses de desacuerdos entre Netanyahu y Gantz: el plan de anexión de partes de Cisjordania, su concepción del sistema judicial o la gestión de la COVID-19 ya habían evidenciado su incompatibilidad para gobernar.

Los medios locales hablan hoy abiertamente de “crisis” gubernamental y aseguran que Netanyahu estaría manteniendo encuentros con diputados, incluidos posibles desertores del centrista Azul y Blanco, para crear un Gobierno alternativo sin Gantz.

El ministro de Justicia de Azul y Blanco, Avi Nissenkorn, señaló también a Netanyahu en una entrevista con la radio pública Kan y le acusó de querer evitar la rotación en la jefatura de Gobierno que debería asumir Gantz en otoño de 2021, según el acuerdo de coalición.

El titular de Finanzas, Israel Katz, del partido Likud de Netanyahu, afirmó que hoy se había cruzado “una línea roja” con la suspensión del Gabinete porque había un acuerdo previo para aprobar un plan económico de asistencia por la crisis del coronavirus.

Por su parte, Azul y Blanco acusó al Likud de “incumplir sus promesas” y aseguró que “cualquier excusa es una mentira descarada”.

“La reunión de Gabinete no se celebrará hoy a causa de la insistencia del Likud de no atenerse al acuerdo de coalición y su no aprobación de medidas que asegurarían su estabilidad”, declaró la formación centrista en un comunicado.