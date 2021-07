Crece consumo de fentanilo adulterado en México, sin que el consumidor lo sepa

Estos hombres consumen drogas desde hace muchos años, pero hace unos meses probaron fentanilo, una droga sintética que en México es fabricada en laboratorios clandestinos. Se trata de un narcótico extremadamente adictivo y 50 veces más potente y mortal que la heroína.

Otro usuario narró:

Me quedé callado, en otro mundo. Lleno de miedo, de temor. Veía un perrito chihuahua y me daba miedo. Me fui a la casa y el pánico siguió. Empecé a ver cosas que no eran, a escuchar cosas, como si estuviera viviendo en las épocas de Porfirio Díaz”.