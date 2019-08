Crean túnel para robar bóveda bancaria en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, un robo a una sucursal bancaria llamó la atención debido a que los delincuentes entraron a una bóveda con la cara cubierta luego de hacer un boquete en un predio abandonado que se encuentra a un costado de la institución.

La Fiscalía General del estado inició las investigaciones por el robo a una institución bancaria, ubicada en la avenida Venustiano Carranza de esta ciudad, el cual ocurrió este sábado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres ingresaron al banco realizando un boquete desde una casa abandonada que se encuentra a un costado.

Al lado de la institución bancaria hay una casa deshabitada, los delincuentes entran desde el día viernes, realizaron dos boquetes para entrar a la institución, entraron a una bóveda, este fue abierta y robaron una tercera parte del dinero”, comentó Jaime Pineda, secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí.

Personal de la institución bancaria informó que, el monto de lo robado podría ascender a 600 mil pesos, no obstante, en la bóveda había 1 millón 600 mil pesos, pero por la rápida acción de la Policía Estatal luego de recibir una alerta en el 9-1-1, los delincuentes sólo alcanzaron a sustraer esta cantidad para luego huir.

Recibimos, desgraciadamente, tarde la información, va desfasada, el Centro de Monitoreo de esta institución bancaria está en la Ciudad de México y sí hubo una demora en minutos considerable para poder detenerlos”, agregó el secretario.

Además, los delincuentes desviaron las cámaras de seguridad hacia el techo para evitar ser captados en durante el atraco.

Las investigaciones revelan que no funcionaron las alarmas de la bóveda del banco debido a que la cerradura temporizadora no fue programada, por lo que la Fiscalía del estado indagará entre el personal que interviene o conoce los protocolos de seguridad del banco, el por qué no se activó la alarma.

Con información de José Aguilar Noyola

TVR