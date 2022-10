Crean en Zacatlán, Puebla, Mosaico Monumental Hecho con Pan

Un total de 20 mil 689 panes fueron usados para elaborar el mosaico más grande del mundo con la imagen de una catrina, en Zacatlán, Puebla.

Joaquín Flores, diseñador y uno de los más de 16 panaderos que participaron, dijo que las conchas fueron hechas de forma artesanal y las tinturas con flor de Jamaica. “Todo es totalmente orgánico y comestible“.

La elaboración del pan comenzó desde hace más de tres días; mientras que el montaje del mosaico para darle vida a una catrina indígena de San Miguel Tenango tardó alrededor de 48 horas.

Los visitantes pudieron participar en la colocación de algunas piezas de pan. Fue el caso de Jessica Sánchez, quien comentó:

Me invitaron a tomar un pan para que lo pusiera donde quisiera y así participe y me dieron mi reconocimiento. Me pareció muy interesante, muy creativo.