‘Covidsomnio’, la dificultad para conciliar el sueño tras padecer COVID-19

Las personas que padecieron COVID-19 reportan varias secuelas que se han descrito con anterioridad, siendo el insomnio otra de ellas.

Por más de un año, Daniel ha lidiado prácticamente todas las noches con el “Covidsomnio” o “Coronasomnio”. Un trastorno que ha duplicado los problemas para dormir, y eleva el consumo de sustancias tóxicas.

“Es como difícil decir voy al doctor porque no puedo dormir bien, pero sí se ha agravado, la presencia de padecimientos mentales como ansiedad y depresión y suicidio y consumo de sustancias van a ir al alza”, insistió Evalinda Barrón, directora de la Oficina Nacional de Alcohol y Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

El 90% de los problemas de insomnio están asociados a temas emocionales, como en el caso de Daniel.

“Es muy frustrante, muy frustrante porque hay miedo, hay temor, hay una especie como de estrés postraumático. Me daba como una especie como de ansiedad antes de dormir que no me permitía dormir y descansaba por ahí de las 2 ó 3 de la mañana y así estuve, o estoy porque todavía hasta el día de hoy de repente tengo esos problemas”, señaló Daniel.