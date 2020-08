El COVID-19 tiene un mayor impacto en poblaciones empobrecidas: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lamentó, durante la conferencia celebrada la noche del jueves 27 de agosto en Palacio Nacional, que a mayor pobreza haya menor salud.

Te recomendamos: México registra 62 mil 594 muertos y 579 mil 914 casos confirmados de COVID-19

Durante su intervención señaló que la población con menos recursos ha sido la más afectada por el COVID-19.

“El COVID también tiene un impacto más grande en poblaciones empobrecidas, en poblaciones que no tienen, no solamente en términos individuales, no solamente cuál es el salario de la persona, cual es el ahorro de la persona, es la condición de la vivienda, es la condición del acceso a los servicios, es el acceso a información”, señaló López-Gatell.