Por COVID-19, Nuevo León prohíbe las caravanas vehiculares y ciclistas

El Gobierno del Estado de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, determinó prohibir la realización de caravanas vehiculares y ciclistas con el fin de evitar posibles contagios por COVID-19.

La decisión de las autoridades fue publicada, el miércoles 19 de agosto, en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

El Gobierno del Estado modificó y adicionó así las actividades que están permitidas en la entidad durante estos tiempos.

La decisión de las autoridades se produce después de que las caravanas se convirtieran en una práctica frecuente entre la población para reunirse en estos tiempos complicados, algo que estaba poniendo en riesgo la salud de los participantes.

“Sé que es una modalidad que se está utilizando en estas fechas y se bajan de los carros y se toman fotos. No es recomendable. Ya habrá más tiempo para celebrar, espérense, aguanten, hay que resistir. Hay muchos cumpleaños por delante, por uno que no celebren no pasa nada”, declaró Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, el pasado 21 de julio.