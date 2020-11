Organizan COVID-fiestas y abarrotan sitios turísticos por puente vacacional

Pese a las restricciones sanitarias por la pandemia, en este fin de semana largo, último del 2020, no dejaron de organizarse fiestas y reuniones. Algunos sitios turísticos se abarrotaron, pero también se intensificaron las suspensiones, clausuras y detenciones.

Te recomendamos: México suma 98 mil 861 muertos y 1 millón 009 mil 396 casos confirmados de COVID-19

En la Zona Rosa se armó el baile en plena calle ante el cierre de bares que funcionaban como restaurantes.

En Linares, Nuevo León, invitados a una fiesta lanzaron todo tipo de objetos a los policías que llegaron este sábado a suspender el festejo. Autoridades municipales informaron que tan solo ese día recibieron 23 denuncias por reuniones de más de 20 personas en casas particulares.

A pesar del semáforo rojo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, también hubo reporte de fiestas. La madrugada del domingo, policías municipales detuvieron a 35 personas que participaban en un festejo dentro de un motel, que fue clausurado.

Y en Coahuila, el Salón Campestre Torreón fue suspendido por permitir una boda con más de cien invitados.

Calles de la ciudad de Guanajuato lucieron repletas el fin de semana en León, la policía detuvo a 27 personas, la noche del sábado, por no usar cubrebocas.

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el incidente ocurrido el sábado afuera del Fisher’s Polanco, después de que el INVEA acudió a clausurar el local por violar las medidas sanitarias.

“¿Qué, me vas a grabar ? Bájate. No tocas a nadie. Voltearlo, vamos a voltearlo. No hace nada, autoridad. No hace nada. De aquí no me muevo. No le voy a dar nada, aplique la ley. Deja de proteger a delincuentes”, dijo un señor.