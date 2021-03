COVID-19, tercera causa de muerte en 2020 después de ataque cardiaco y cáncer en EEUU

El COVID-19 fue la causa principal o contribuyente de 377.883 muertes en los Estados Unidos el año pasado, con un número particularmente alto entre los ancianos, según un informe del gobierno publicado el miércoles.

Te recomendamos: Estrés por COVID-19 provoca sobrepeso, más consumo de alcohol y mal sueño, revela estudio

La tasa de mortalidad de COVID-19 lo convirtió en la tercera causa principal de muerte en Estados Unidos en 2020 después de las enfermedades cardíacas y el cáncer, encontró el análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El CDC dijo que la tasa de mortalidad general de Estados Unidos aumentó por primera vez desde el 2017, en casi un 16%, a 3,358,814 muertes.

La tasa de mortalidad general fue más baja entre los niños de 5 a 14 años y más alta entre las personas mayores de 85 años, encontró el informe.

Un total de 134 niños de 14 años o menos murieron a causa de COVID-19 en 2020, mientras que 120,648 personas de 85 años o más murieron a causa de la enfermedad.

Las personas de 75 a 84 años representaron 104.212 muertes.

La tasa de muerte por COVID-19 fue más alta entre los hispanos, seguida por los negros no hispanos, encontró el análisis de los CDC. Un total de 68,469 hispanos murieron a causa de COVID-19 y 59,871 personas negras no hispanas murieron. Reportó que en el caso de los blancos no hispanos, las muertes fueron 228,328.

El informe de los CDC se basa en datos de certificados de defunción entre enero y diciembre de 2020.

Las estimaciones provisionales de los CDC, publicadas el mes pasado, mostraron que la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo en un año en la primera mitad de 2020, el mayor descenso desde la Segunda Guerra Mundial, y se mantuvo en los niveles más bajos desde 2006.

El análisis actual de los CDC se basa en estimaciones provisionales de muerte, pero proporcionan una indicación temprana de cambios en las tendencias de mortalidad, dijo la agencia.

El CDC señaló que la disponibilidad limitada de pruebas para el coronavirus al comienzo de la pandemia podría haber resultado en una subestimación de las muertes asociadas al COVID-19.

Con información de Reuters.

RAMG