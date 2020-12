Por COVID-19, saturados hospitales, crematorios y laboratorios en Valle de México

En la CDMX y Estado de México se encuentran saturados los hospitales y crematorios por casos de COVID-19, además de los laboratorios para realizarse la prueba

El área de urgencias Covid de la clínica 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la zona de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, se observa saturada.

A ese mismo hospital llegó la señora Verónica con su esposo, quien presentaba dolor en el abdomen y problemas de respiración. Habían ido a 4 hospitales.

“Tiene baja oxigenación sale en 82 dicen que es Covid. Del San Lucas me fui a La Raza, ahí tampoco lo recibieron, que ahí no tenían especialidad de COVID y que no lo pueden operar, me mandaron aquí a ver si lo reciben, ya no aguanta el dolor”, narró Verónica.