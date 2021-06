Corte rechaza defender política de drogas; dice reaccionar a inactividad legislativa de regular marihuana

La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo lúdico y recreativo de la marihuana.

“Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico, recreativo de la marihuana. Se confirma, una vez más, que los instrumentos que la constitución tiene para la defensa de los derechos, funciona y que un tribunal constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para los cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede, solamente legislativa”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.

Día histórico para las libertades. Se consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad tratándose del uso lúdico o recreativo de la marihuana. La Corte reitera y reafirma que su único compromiso es con la Constitución y que actúa con plena independencia y autonomía. pic.twitter.com/8V0bZ1hhq3 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 28, 2021

“Este pleno no está definiendo una política de drogas sino reaccionando a una inactividad legislativa de regular los aspectos inherentes al consumo de la marihuana con fines recreativos”, explicó Margarita Ríos Farjat, Ministra de la SCJN.

Tras año y medio de incumplimiento por parte del Congreso de la Unión para que emitiera la reglamentación para el consumo recreativo de la marihuana, hoy la Corte ordenó que sea la Secretaría de Salud la que autorice los permisos para el autoconsumo de cannabis y THC con fines recreativos aunque se precisó que no podrá hacerse en espacios públicos, ni frente a menores de edad.

“En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de La Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir esas autorizaciones sólo a personas adultas / La Cofepris deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya, en ningún caso, la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las sustancias antes aludidas”, destacó Norma Lucia Piña Hernández, ministra de la SCJN.

Estos son los ministros que votaron en contra

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron en contra de esta declaratoria.

“Actualmente sigue sin existir una vía lícita para la adquisición de la marihuana o de su semilla para fines ajenos a los de investigación científica y uso médico. Considero que la única forma en la que pudiera tenerse acceso a la semilla sería bajo la comisión de un delito o la tolerancia del delito ya cometido pues sólo podrían entregar las semillas personas que hubiera cometido ese delito al producir esta semilla o la obtuvieran de forma ilegal”, dijo Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la SCJN.

Quienes en 2015, a través de la obtención de amparos, iniciaron la estrategia jurídica para generar jurisprudencia y con ello un precedente definitivo y obligatorio para todo el sistema legal, advierten de dos cosas: sobre la necesidad de regular el mercado y de que los consumidores sepan que deberán contar con un permiso.

“Toda la parte que queda afuera es la parte comercial; entonces no va a haber tiendas donde alguien va poder comprar, no va a haber licencias tanto de la producción, transportación o venta de cannabis, no va a haber la recaudación de impuestos por parte del Estado en este mercado porque sólo, sólo se va a permitir el autocultivo y eso es lo que realmente las y los legisladores van a tener que hacer en septiembre…Con ese permiso tú vas a poder cultivar en casa, cosechar, adquirir las semillas, todo lo que tú necesitas siendo mayor de edad…Puede haber una acción penal si no tienes un permiso emitido por Cofepris que te permite tener el acceso a ese derecho”, destacó Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA.

“Eso lamentablemente nos va a seguir discriminando, va a haber un riesgo de que la gente piense que ya es legal, que vaya caminando por la calle y que lo detengan y que la policía les diga en dónde está tu permiso y entonces les va a aplicar el código penal”, precisó José Rivera, del Plantón 420.

Consumidores festejaron decisión

El festejo se dio por parte de los consumidores que se reúnen desde hace tiempo afuera del Senado de la República.

“Tomaron una buena decisión… me enorgullece porque yo quiero plantar para mi consumo y dejar de comprarle cosas al narcotráfico, ¿no?… simplemente estoy disfrutando de algo que a mí me gusta, me ayuda a desarrollarme como persona / solamente queremos eso, fumarnos un churro, no queremos ir y atentar contra otras personas”, explicó Natalia, consumidora de cannabis.

“Nosotros solamente consumimos hierba, no podemos decirte que somos delincuentes o que robamos o que vendemos drogas no, no, yo solamente consumo hierba”, dijo Ramón Gabriel, consumidor de marihuana.

“Creí que nunca se iba a dar en México honestamente… es un mito eso que dicen que te induce a otras drogas o así, ahora sí que yo solo consumo cannabis y no me siento como que me lleve a otras drogas”, relató Tláloc, consumidor.

“Estamos dando un gran paso… un gran logro para la sociedad”, explicó Roberto, consumidor.

El Pleno de la Corte también aprobó emitir un nuevo exhorto al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

