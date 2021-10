“Corte no anuló objeción de conciencia, sino que estableció lineamientos”, aclara Zaldívar

A un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional penalizar el aborto en México, el ministro presidente Arturo Zaldívar informó que ha sido difícil poder ubicar y representar a las mujeres que permanecen en la cárcel por interrumpir su embarazo.

Te recomendamos: Arturo Zaldívar se reúne con investigadores del Conacyt denunciados por uso indebido de recursos públicos

En conferencia de prensa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, habló sobre dos importantes resoluciones alcanzadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Nos hemos topado con obstáculos para acceder a la información, es un tema tabú en muchos lugares donde no se quiere dar información sobre quienes están en esa condición, no hay suficiente transparencia en la mayoría de los poderes judiciales para poder nosotros detectar esos asuntos. Entonces les puedo decir que ha sido un mes tortuoso en este tema”, desatacó Arturo Zaldívar.

Con respecto a la objeción de conciencia en el tema de la interrupción del embarazo, aclaró que la Corte no anuló este precepto, sino que estableció lineamientos para que se pueda llevar a cabo sin anular los derechos de las mujeres y personas gestantes.

En materia de objeción de conciencia, el ministro Zaldívar explicó que la Corte no ordenó retirar la licencia a los médicos que se nieguen a interrumpir un embarazo, tal como aseguran grupos pro vida.

“Como ya perdieron el debate y perdieron en la Corte ahora tratan de ganar en los medios difundiendo mentiras, la Corte nunca dijo eso, lo que dicen los lineamientos de la Corte es que la ley establecerá la sanciones administrativas o de cualquier otra índole que considere convenientes, eso no nos toca a nosotros, se le toca al legislador… la Corte no estableció, en ninguna parte de sus sentencias sanciones a los médicos, al personal médico, al personal de enfermería, no somos legisladores penales”