Campaña ‘Corro por un hogar’ beneficiará a familias que perdieron casas en sismo del 2017

Naomi era la hija menor de cinco hijos, la pequeña, la consentida y la que ahora se ha convertido en un ángel para su familia y para la comunidad de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, perdió la vida durante el terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Después de dos años del terremoto ocurrido el 19 de septiembre del 2017, los habitantes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, aún acuden a este altar que colocaron sus padres, para visitarla.

Le llevan regalos, juguetes y dulces, como una especie de veneración.

Pedro Martínez González, sobreviviente sismos del 2017, dijo: “Yo siento que a la edad que tenía, que era muy corta, mi chiquita, era una niña muy coqueta, muy alegre, con toda la gente que la llego a conocer, y con toda la gente era lo mismo, ella con todo mundo era igual, y yo siento que es la manera que la gente que la conoció, es el agradecimiento a ella”.

Y no sólo acuden a este altar, también la gente la venera en otro que colocaron justo frente al sitio donde Naomi falleció, luego del terremoto.

Los comerciantes le dan algún alimento o regalo, para pedirle algún favor o simplemente agradecerle por las ventas del día.

Naomi murió luego de que la barda de la parroquia de San Gregorio, cayera sobre los comerciantes y las personas que caminaban por ahí, durante el sismo.

Pedro Martínez González, sobreviviente de los sismos del 2017, comentó: “A mí, me agarró la pierna y a mi niña me la agarró con la parte de lo que es la parte del arco y mató a mi niña como son piedras, piedras muy pesadas, a mí me desbarató la pierna, y a mi niña me la mató al instante”.

El señor Pedro perdió su pierna derecha, finalmente le colocaron una prótesis, y están por darlo de alta.

Pero no sólo perdió su pierna y a su pequeña hija, también perdió su casa, a causa del sismo.

La historia de Pedro Martínez y su familia fue retomada en la campaña #Corroporunhogar que promueve el fideicomiso Fuerza México, dentro del maratón de la Ciudad de México.

Los fondos recaudados serán utilizados para la reconstrucción del hogar de la familia de Pedro Martínez, y de otras familias más.

Por lo pronto, lo único que desea el señor Pedro es poder regresar a su casa y a su trabajo en el campo, para volver a comenzar y honrar así la memoria de su pequeña Naomi.

Con información de Karina Cuevas

LSH