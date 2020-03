Así se vive el cierre parcial de la frontera México-EEUU por el coronavirus

Este sábado, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, se colocaron en medio del Puente Internacional Paso del Norte, que comunica a Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, para revisar documentos migratorios y regresar a toda persona que no es ciudadana o residente legal de los Estados Unidos.

A partir del primer minuto de este 21 de marzo, toda la frontera terrestre entre México y Estados Unidos fue cerrada a los turistas y residentes fronterizos, para contener la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde las 23 horas del viernes, los agentes impidieron que ciudadanos mexicanos cruzaran la frontera con una visa de turista.

“Pues no, que no puedo pasar nada más, porque no están aceptando de visa la turista”, dijo Rosa Estela Martínez, residente de Ciudad Juárez.