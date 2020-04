Incrementa la violencia intrafamiliar en CDMX durante cuarentena por coronavirus

En la Ciudad de México (CDMX), debido a la cuarentena y el aislamiento social por coronavirus, se registró un aumento en la violencia intrafamiliar.

Todos los días él llega y encuentra comida. Está todo limpio y ahorita que él está en casa, él solo me insulta, me dice que soy una inútil. Me ha dicho cosas muy humillantes, me ha dicho que yo no sé ser mujer, me ha dicho que la da gusto que no podamos salir a la calle ahorita por lo del coronavirus porque dice que le daría pena que me vieran con él, dice que se va a buscar otra mujer”, dijo de manera anónima una mujer.