Videollamadas acercan a familias y amigos durante aislamiento por coronavirus

En este periodo de aislamiento social por el coronavirus, las videollamadas han hecho la diferencia y están acercado a los amigos y familias durante esta cuarentena.

Los triates Mateo, Nicolás y Simón, de 5 años de edad, ya están desesperados por el confinamiento. Con ayuda de sus padres, hicieron una videollamada con sus compañeros de la escuela.

Karina, su madre, agradeció que por lo menos un momento estuvieran quietos.

¿Quiénes están haciendo la tarea? Ya hice la tarea y mi mama está haciendo la piñata. ¿Estás haciendo la tarea? No, ahora vamos a tomar la merienda con leche de chocolate”, dijeron.

Estar en contacto con los amigos no es solo de adultos, también los niños lo han hecho. Se han organizado videollamadas en los teléfonos y tabletas de sus padres.

Fernanda y sus amigas Valeria y Renata se saludaron así también.

Fernanda: ¡Hola! ¿Qué has hecho?”

Parece que todos los niños tienen mucha tarea, o por lo menos, es de lo que todos hablan.

El día que suspendieron clases, los profesores dejaron prácticamente lo que restaba del ciclo escolar de tarea.

Amiga: He estado viendo películas, jugado y así.. Te vas a conectar.

Amiga: Yo me tengo que conectar de 10 a 11.

Han sido días complicados para todos en casa, los más pequeños no entienden por qué tantos días deben estar encerrados.

Los adolescentes sufren por no poder ver a sus amigos, se han cancelado fiestas y salidas programadas.

María Fernanda: ¡Hola!, ¿qué haces?

Brenda: Nada, estoy aquí en la cama, esperando, porque mis papás están haciendo de comer. ¿Y tú?

María Fernanda: Pues nada, aquí en mi casa, terminando de hacer tarea, ¿qué has hecho? ¿Te dejan tarea?

Brenda: Sí, muchísima, más de la que hago en la escuela. Estoy súper aburrida, fuera de la tarea no hay nada que hacer, y mi mamá se la pasa trabajando en la casa, está haciendo home office.

María Fernanda Alonso: “Yo he tenido que hacer bastante tarea en la casa y siento que ni nosotros ni los profesores estábamos preparados para esta situación, han dejado demasiadas tareas que, a veces, no se entienden. Mi mamá ha trabajado en la casa y ha estado un poco pesado y difícil, porque tiene que atender cosas de la casa también, tiene que estar trabajando y luchando conmigo y mi hermana para hacer otras cosas que no sea estar en el teléfono”.