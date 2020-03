Situación de coronavirus en Estados Unidos afecta envío de remesas

La situación que vive Estados Unidos por el coronavirus empieza a causar estragos en miles de familias mexicanas que dependen del dinero que les envían sus parientes.

Te recomendamos: Central Park de Nueva York albergará hospital de campaña para atender pacientes con coronavirus

Mariela es una de ellas, vive en Atlixco, Puebla, municipio expulsor de migrantes.

Lleva tres quincenas sin recibir la ayuda que le envía su hija desde Ohio, Estados Unidos, y dijo que debido al coronavirus su hija se quedó sin trabajo, ya que cerró la obra donde laboraba.

Mariela Corona/habitantes de Atlixco, Puebla, señaló: “Ella es mi sostén y ahorita que no me manda, qué puedo hacer, ella se fue por el motivo de su hermana, se puso en una situación muy mala del ojo y ella dijo me voy para apoyarte”.

La hija menor de Mariela necesita una operación de ojos, con el dinero que le envía su hija desde Estados Unidos iban a pagar la cirugía, la cual han tenido que cancelar.

Mariela también se quedó sin empleo a mediados de febrero cuando cerró el centro vacacional donde trabajaba, dijo, sentirse desesperada porque perdió toda fuente de ingresos y también por la situación de su hija que se encuentra sin documentos en Estados Unidos.

Mariela Corona, habitante de Atlixco, Puebla, comentó: “Tengo una semana que no hablo con ella, nomás nos mensajeamos, por lo mismo de que allá se pagan líneas también, ahorita no ha pagado su línea, me ha estado mensajeando por medio de una conocida, ahorita que me despiden, a ella la despiden, tuve que empeñar unas cositas de valor que teníamos, para una necesidad pero si esto va ser largo, cómo vamos hacerle sino tenemos dinero, cómo le hacemos”.

Juana aseguró que sin el dinero que le manda su hijo desde Nueva York no podría seguir funcionando la tortería que tiene.

Desde hace dos semanas las ventas bajaron, de 25 tortas en un día, ahora vende 10 como máximo.

Dijo que depende económicamente de su hijo, quien migró hace 20 años a Nueva York y la semana pasada se quedó sin trabajo.

Puebla es uno de los estados que más remesas reciben, en los últimos días se han desplomado, dice Marco Cilián, director de una caja de ahorro.

Marco Cilián, director de caja de ahorro, en Atlixco, Puebla, señaló: “Te puedo poner ejemplo de esta misma semana, estamos cerrando ahorita el sábado a la hora que tenemos y ninguna ha caído. El día de ayer ninguna, antier ninguna. Entonces ya nos trae un panorama perfecto del problema que estamos llegando, incierto”.

En Atlixco lucen vacíos los centros de cambio donde llegan las familias a cobrar el dinero que les mandan de Estados Unidos.

Cifras oficiales estiman que un millón setecientas mil familias mexicanas dependen de las remesas que les envían sus parientes.

En 2019, México recibió 36 mil 48 millones de dólares en remesas, cifra récord, dijo el Banco de México.

En enero de este año, llegaron 2 mil 582 millones de dólares, cada familia recibió un promedio de 321 dólares.

Hoy el panorama es incierto para esas familias.

Con información de Luis Pavón

LSH