Trastornos del sueño, estrés y depresión se disparan por confinamiento del coronavirus

El confinamiento por el coronavirus ha llevado a millones de personas a sentir insomnio, estrés, depresión y otras trastornos. Le pasa a los adultos, igual que a los niños o adolescentes.

Te recomendamos: Los tips de un astronauta de la NASA para enfrentar la cuarentena

“La situación con el coronavirus ha sido muy difícil, yo nunca había padecido insomnio, mucho menos de ansiedad y ahora todos los días son muy difíciles para mí”, detalló Diana.

Diana no ha podido dormir en varias noches, tiene estrés y ha incrementado sus episodios de ansiedad.

“Me despierto cada 15 minutos, media hora a lo mucho he podido dormir dos horas y es muy desgastante a veces me levanto a cocinar, a leer un libro, a ver la computadora y solo veo por la ventana la noche pasar”, apuntó Diana, ama de casa.

Los especialistas explican que el cambio de rutina afectó nuestros hábitos de descanso.

Durante la cuarentena nos estamos despertando más tarde, debido a que nos dormimos tarde.

“Con unos malos hábitos de sueño, pasando demasiado tiempo frente a las pantallas que emanan luz esto puede modificar nuestros ritmos circadianos y generar fases de sueño retrasado, esto es nos vamos a levantar más tarde y evidentemente nos vamos a dormir más tarde”, explicó Rafael Santana Miranda, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.

En este periodo de confinamiento, no hay cansancio como lo experimentamos cuando salimos a trabajar, a la escuela y o múltiples actividades en el exterior.

No hay cansancio físico, pero si hay estrés y ansiedad, lo que ocasiona también insomnio.

“Este es un tiempo que realmente puede ocasionar muchos trastornos en el sueño, a veces aunque no percibamos completamente que tenemos un cierto nivel de ansiedad por todas las cosas que están ocurriendo en realidad se manifiestan cuando no podemos dormir, ya sea que no podemos conciliar el sueño que tardemos en dormir o bien que despertemos durante la noche y no volvamos a conciliar el sueño, la verdad es que si hay muchas razones para sentir esta ansiedad e inclusive pues en un caso más severo depresión”, dijo Elena Azaola, psicóloga.

Permanecer en espacios cerrados por más tiempo también influye en que aumente el estrés.

“Podemos experimentar cansancio dado que todo el día estamos con un poco de tensión, podemos experimentar tensión y podemos presentar alguna alteración en nuestro patrón de alimentación e incluso un poco de irritabilidad”, indicó Juan Manuel Quijada, médico especialista en psiquiatría.

“Durante esta cuarentena es fundamental cuidar de nuestros hábitos de dormir porque dormir, es esencial en múltiples funciones de nuestro organismo, incluida la regulación de nuestro sistema inmunológico que en este momento es esencial para combatir esta pandemia”, apuntó Rafael Santana Miranda, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Si se tiene ansiedad, lo que los médicos sugieren es descansar de las redes sociales, en general dejar el teléfono o la computadora antes de dormir.

Durante este periodo de confinamiento también es importante regular los pensamientos negativos.

“¿Como nos podemos cuidar?, hay tres elementos importantes que debemos buscar el equilibrio, a nivel físico que es alimentándonos bien, respetando los horarios, llevando medidas de higiene del sueño, dormir a la misma hora, levantarnos a la misma hora, no tomar estimulantes, como café o chocolate después de las 5 de la tarde y desde luego hacer ejercicio si es posible a nivel psicológico saber que esto va a pasar que es una situación temporal”, comentó Juan Manuel Quijada, médico especialista en psiquiatría de la Secretaría de Salud Federal.

Diana, habla durante el día con familia y amigos sobre el mismo tema, su preocupación sobre lo que sucederá con la pandemia.

“Estas pensando, estas preocupado que es lo que va a suceder con tu familia, que va a pasar con toda la gente que te rodea, es una situación bastante difícil”, destacó Diana, ama de casa.

Médicos y psicólogos están dispuestos a atender estas necesidades, recurra al 9-1-1 en donde le podrán canalizar.

Con información de Guadalupe Madrigal.

LLH