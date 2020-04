Traslado de presos por coronavirus desata enfrentamiento afuera del penal de Cuautitlán

La noche de este martes 14 de abril, se registró un enfrentamiento entre familiares de reos y policías afuera del penal de Cuautitlán, en el Estado de México, debido al presunto traslado de presos a otros penales para evitar contagios de coronavirus.

Esto luego de que se confirmara que 4 internos y un custodio dieron positivo al COVID-19.

“Mi hijo empezó con los síntomas ayer de gripa, tos, y no les han dado la atención adecuada. Me habló a las seis de la mañana, que él sentía su cuerpo cortado, sentía su cuerpo muy caliente. Me dice que ya lo iban a poner a hacer talacha, entonces, él como se sentía mal les dijo que no y le pidieron 600 pesos para que no hiciera la talacha. Es lo cual le voy a depositar ahorita”, denunció una madre de familia.

Las familias de los reclusos del Centro Penitenciario de Cuautitlán acusan que en el penal los casos con COVID-19 son más de los reconocidos por las autoridades, quienes aseguran que, hasta el momento, son cinco positivos y 19 sospechosos.

El lunes, fueron trasladados al penal Neza-norte, acondicionado para recibir a internos con síntomas o confirmados.

Las familias de los reos afirman que, desde el lunes por la tarde, sus internos están incomunicados, sin atención médica, pese a que varios de ellos, dicen, padecen síntomas de coronavirus.

Según la autoridad, el origen del contagio fue un custodio, que el 31 de marzo cuidó a una reclusa que recibió tratamiento médico en el hospital general José Vicente Villada, donde había casos sospechosos de COVID-19, este fin de semana fue reconocida la situación en el penal, que tiene capacidad para 359 reclusos, pero un registro de mil 519, entre procesados por delitos menores y del orden federal.

Los familiares acusan que la directora del penal, Norma Denise Rodríguez Pérez, no ha presentado pruebas de sanitización del lugar.

Antes del mediodía, los familiares se manifestaron en la avenida 16 de Septiembre, adonde al lugar llegaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional.

Destinan área para atender a internos contagiados en penal de Cuautitlán

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS) informó del traslado de 78 internas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) de Cuautitlán al CPRS de Neza-Sur, con el fin de destinar ese módulo a la población penitenciaria masculina vulnerable por COVID-19.

Cabe recordar que ayer fueron reportados cuatro contagios y 19 casos sospechosos del padecimiento respiratorio entre la población penitenciaria de Cuautitlán, por lo que se realizó el traslado de las 23 personas privadas de la libertad a la prisión Neza-Norte.

En un comunicado, la SS informó que estos casos se encuentran estables y permanecen bajo vigilancia del personal médico en el módulo habilitado como hospital al interior del CPRS de Nezahualcóyotl, sin presentar sintomatología de gravedad.

Como medida adicional, la Subsecretaría de Control Penitenciario determinó suspender temporalmente las visitas en todos los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado de México.

Sin embargo, se subrayó que los internos podrán seguir recibiendo insumos con normalidad en días y horarios extendidos.

