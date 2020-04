Trabajadores de limpia, héroes anónimos y esenciales durante emergencia sanitaria por coronavirus

Los trabajadores de limpia son los héroes anónimos cuya presencia es esencial en calles de la Ciudad de México durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.

La luna cae sobre las calles sin pavimentar de Texcoco, todavía no amanece y Rocío sale a cumplir con su labor diaria.

¿Son las 5 y media de la mañana a dónde va? A trabajar. ¿Cómo se siente de no poder quedarse en casa?. Pues mal, porque a veces uno tiene que luchar sobre todo esto del coronavirus y hay que enfrentarlo en la calle”, dijo Rocío.

Como todos los días, recorre desde el kilómetro 26 de la Autopista México-Texcoco, en el Estado de México, hasta la Alcaldía de Iztapalapa, en la colonia el Prado, para realizar sus labores.

Primero, un taxi la acerca a la avenida principal. Después toma una combi donde pudimos observar que sólo ella toma previsiones contra el coronavirus utilizando cubreboca y gel antibacterial.

Tenemos que trabajar. No todos tenemos el privilegio de quedarnos en casa. En realidad casi no, más bien no, ya será lo que Dios diga, nos la rifamos así”, dijo Federico Silverio, diablero de la Central de Abasto.