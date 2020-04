Coronavirus castiga a trabajadoras sexuales en México, reportan escasez de clientes

Te recomendamos: Alcaldía de Tlalpan instala túneles satinizantes contra coronavirus

Ángela y Karina ejercen el trabajo sexual en Chalco, Estado de México. Afirman que en medio de la crisis por COVID-19, apenas juntarán para cubrir la renta de la vivienda que comparten.

Dicen que en ellas prevalece el miedo a contraer el virus porque, aunque toman medidas sanitarias, su trabajo implica el contacto físico con los pocos clientes que aún contratan el servicio.

Tratamos de no tener casi contacto al hablar con el chico, tratamos de no saludar, incluso antes de trabajar pues desinfectarnos con el gel”, describió Ángela.

Ángela, mujer transgénero de 23 años de edad, se lava las manos y carga con gel antibacterial. A sus clientes les solicita higiene. Algunos entienden, y otros le juran que el virus no existe. Extendió su horario de nueve de la noche a las cinco de la mañana, pero de 5 mil pesos semanales, ahora apenas gana 2 mil.

Si yo no salgo a trabajar, no, al siguiente día no tengo para comer”, reiteró Karina.