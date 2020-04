Dan positivo a coronavirus 20 médicos del Hospital 72 del IMSS, en Tlalnepantla

Al menos 20 médicos del Hospital General Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlalnepantla, Estado de México dieron positivo a coronavirus COVID-19 el pasado fin de semana.

Te recomendamos: Mujer con coronavirus da a luz en hospital de la CDMX

El miércoles varios empezamos con sintomatología, con tos. El jueves fui a hacerme una radiografía de torax y perfecto. Y viernes, sábado y domingo, me empecé a sentirme peor. El día de hoy me enviaron mi resultado de coronavirus y soy positivo, y así vamos a ir cayendo todos, uno por uno porque no nos hacen la prueba y porque yo me la tuve que hacer particular y pagar de mi bolsillo”, dijo un médico.

Este fue el testimonio de uno de los médicos del Hospital General Regional número 72, del IMSS, “Vicente Santos Guajardo”, de Tlalnepantla, Estado de México, en una reunión con integrantes de su sección sindical este martes.

Al igual que él, entre el 3 y 4 de abril, otros 19 doctores residentes también dieron positivo, algunos incluso, tuvieron que hacerse la prueba en laboratorios particulares y están a la espera de resultados.

Me siento mal, he tenido fiebre, tengo tos, tengo los síntomas de Covid. Me mandaron ahorita para mi clínica”, refirió Ana, una enfermera del Hospital IMSS 72, en Tlalnepantla.

Estamos trabajando sin insumos, el personal tiene que comprar su propio equipo porque no nos dan. Al parecer fue aquí, precisamente porque no se llevan las medidas adecuadas y tenemos pacientes con Covid”, insistió Leticia Quintos, jefa de Servicio del Área de Tocoquirurgica.

En la reunión de este martes, que se prolongó por más de 4 horas, los médicos reclamaron la falta de insumos y capacitación para atender la contingencia.

El material es de pésima calidad. Las gafas que están proporcionando son de pésima calidad. Eso no nos protege de nada”, dijo una médica de la clínica.

Otro médico aseveró: “En este momento, el piso se considera infectado, doctor. Ya es el cuarto piso, ya es el quinto piso, ya es el segundo piso. Tienen que cerrar el hospital”

En Punto documentó que a inicios de abril, un paciente de 30 años ingresó al hospital por un problema renal y terminó contagiado de coronavirus.

Acude con nosotros por un rechazo de injerto renal y empieza con la tos, fiebre y disnea (dificultad para respirar). Este paciente estuvo en contacto con otros pacientes y el día de hoy, el paciente de la cama 441 que contaba con un cuadro pulmonar similar acaba de fallecer. Los pacientes que están enfrente, que no tienen comorbilidades asociadas a patrones respiratorios, están comenzando a tener picos febriles”, destacó una doctora.

Tras la reunión del martes, el encargado de la dirección del Hospital, el doctor Alfredo Gamaliel Mercado, se comprometió a garantizar la capacitación y a buscar “estrategias” para dotar de mascarillas N95, cubrebocas, jabón antibacterial, alcohol gel, gogles nuevos y uniformes al personal, insumos que los médicos ya habían reclamado desde el 26 de marzo, día en que protestaron frente a las instalaciones del hospital.

El IMSS señaló que “el contagio entre la base laboral se originó en el exterior, entre personal que no labora en zonas de atención del COVID-19 y que no tienen como función estar en contacto con pacientes sospechosos. Y que desde el pasado 27 de marzo ya no laboran en la unidad hospitalaria”

Estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluye que el brote no fue hospitalario, están siendo, se tomaron las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y, efectivamente, hay 20 doctores confirmados, pero no porque se haya iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera quererlo dejarlo ver, es de una enorme irresponsabilidad”, destacó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Esta tarde, las instalaciones del hospital fueron sanitizadas por personal del ayuntamiento de Tlalnepantla, y se retiraron puestos ambulantes de la periferia.

Con información de Arturo Sierra

KAH