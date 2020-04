Aumentan contagios de coronavirus entre personal médico de Tijuana, BC

El coronavirus comienza a afectar a personal médico en Tijuana, Baja California; cuatro enfermeros y cuatro médicos fueron diagnosticados, dos de ellos están en condición crítica

Fui con varias personas y que era neumonía atípica por la razón que estoy invadido de neumonía, me interné en el Hospital General y con el antibiótico me aliviané bastante. Me hice la prueba del COVID en el Hospital General, el sábado me dijeron que es positivo”, dijo Octavio Moreno, quien está internado en la clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California.