Por coronavirus, Teotihuacán luce desolado en el equinoccio de primavera

Hace un año, la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán lucía llena con motivo del equinoccio de primavera, ahora estuvo prácticamente vacía por el coronavirus.

Te recomendamos: OMS, preocupada por jóvenes que ‘les vale’ el coronavirus y no acatan medidas

Este 2020, la situación fue diferente, la Calzada de los Muertos estuvo vacía. A diferencia del año pasado, en esta ocasión no hubo filas de visitantes para subir los 238 escalones de la pirámide del Sol y los 100 escalones de la pirámide de la Luna. Tampoco hubo bailes folklóricos, ni danzas regionales.

En la cima de la pirámide del Sol y la Luna, fueron pocos los rituales que se llevaron a cabo para cargar energía. Los escalones de las pirámides estuvieron desiertos, la mayoría de sus visitantes fueron extranjeros y no nacionales, muy pocos vistieron de blanco.

Las pocas personas que asistieron a cargar energía lo hicieron como parte de su tradición, donde cada año acuden a llenarse de buena vibra y a pedir por un mejor año.

Este año en que han sucedido tantas cosas me he dado cuenta de lo especial que es y quizás no está tan presente en nuestras mentes, pero el venir aquí y sentirte conectado en una vibración que lo puedes sentir en muy pocos lugares quizás en el planeta es la verdad increíble”, refirió Emilio Sánchez, visitante Pirámides de Teotihuacán.