Por coronavirus suspenden corridas de autobuses en el estado de Oaxaca

Autoridades municipales de al menos ocho municipios de la franja costera del estado de Oaxaca suspendieron las corridas de autobuses y transporte foráneo de pasajeros, como una medida para frenar posibles contagios del coronavirus, en la zona turística de esta región.

Te recomendamos: Por coronavirus, pueblos de Morelos cierran las puertas a vacacionistas en Semana Santa

Este fin de semana lucieron vacías las terminales de autobuses en lugares como Bahías de Huatulco, San Pedro Pochutla y Puerto Escondido.

La decisión fue tomada por las autoridades municipales, tras registrarse los dos primeros casos confirmados de coronavirus en la región de la Costa, de los 41 que tiene en total todo el estado de Oaxaca.

También, porque, a pesar de la contingencia sanitaria, siguen llegando algunos turistas a las costas de Oaxaca.

Ya está cerrada para los turistas, los que quieran venir a Puerto Escondido, no están abiertos los hoteles, no están abiertas las playas, entonces se determinó que los turistas por la contingencia no van a poder transitar, no va a poder pasar los filtros, los vamos a tener que regresar”, comentó Silvestre López Cortés, Síndico Hacendario de Puerto Escondido, Oaxaca.