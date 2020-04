Senadores del PAN piden a CFE prórrogas para pago de luz por coronavirus

Senadores del PAN pidieron a la CFE prórrogas para el pago de luz por la contingencia por coronavirus en México.

En un video mensaje, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, pidió a la CFE que dé facilidades de pago a consumidores domésticos y a pequeñas empresas.

Esto con el objetivo de ayudarlos a enfrentar las dificultades económicas derivadas de la emergencia sanitaria.

Las prórrogas no implicarían condonación de pagos, pero si aliviarían la situación, insistió.

“Que la CFE pueda darle tiempo para pagar su energía no nada más ellos sino también a la doméstica, pónganse en los zapatazos de todas aquellas empresas que son, por cierto, el 70% de las empresas qué hay en el país que son las micros, que dan menos de 10 empleos, como le van a hacer para estar pagando si no están vendiendo, no están cobrando, aquí solamente le estamos pidiendo tiempo para que se les pague que por cierto esta CFE cada vez reporta más pérdidas y tiene una subvención por parte de todos nosotros de 75 mil millones de pesos”, dijo Mauricio Kuri.