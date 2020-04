Gobierno CDMX reforzará seguridad en hospitales para evitar agresiones a médicos

Tras los ataques contra algunos médicos y enfermeras, por temor a que estén enfermos de coronavirus COVID-19, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a la población para respetar a todo el personal de salud.

Te recomendamos: Iglesia de la CDMX ofrece alimento gratuito a personas en situación vulnerable

Los trabajadores, trabajadoras de la salud hoy tienen que ser o son nuestros héroes, nuestras heroínas, ellos son los que van a enfrentar esta epidemia en sus centros de trabajo y quienes están dando todo para poder atender a las personas graves, cualquiera que sea esta persona, puede ser un familiar de alguna de las personas que hoy está agrediendo, entonces al revés, tenemos que manifestarles todo nuestro apoyo, esto no solo es de parte del Gobierno sino de la ciudadanía”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México

A través de una videoconferencia, informó que se reforzará la seguridad en los hospitales, además de que los trabajadores de la salud que deseen resguardarse temporalmente fuera de su casa, podrán hacerlo.

Estamos poniendo mayor resguardo policial en todos los hospitales de la ciudad, no solamente los COVID-19, pero en particular los COVID, en todos los hospitales y además esta opción que estamos haciendo en caso de que, es voluntario absolutamente, de que algún trabajador, trabajadora de la salud desee no regresar a su casa, sino utilizar un hotel o un espacio de manera provisional puede hacerlo y todo, evidentemente, o es una acción solidara de parte de los hoteleros hasta ahora o será cubierto por el propio Gobierno de la ciudad”, dijo Sheinbaum.