Rosario Robles y Mónica García Villegas, exdirectora del Rébsamen, cambian de celda por coronavirus

Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus autoridades del Sistema Penitenciario del gobierno de la Ciudad de México ordenaron el cambio de celda de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y de la exdueña y exdirectora del Colegio Rébsamen, Mónica García Villegas, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

Mónica García Villegas fue detenida en mayo de 2019 y presentada ante un juez de control, quien ordenó su prisión preventiva justificada, acusada de homicidio culposo de 26 personas, luego de los sismos del 19 de septiembre de 2017.

Rosendo Gómez, abogado de Mónica García Villegas, dijo que esta medida va en contra de la presunción de inocencia, pues la ex directora del colegio Rébsamen aún está sujeta a proceso penal y aún no ha sido sentenciada.

“La verdad es que la medida, por lo que nos comentan, lo hicieron por temas de prevención, pero tenemos el temor de que pueda resultar contraproducente. Tiene problemas de hipertensión y tiene problemas de la presión, es vulnerable por ese sentido y además el hecho de pasarla a población general también es una violación a la presunción de inocencia porque ella todavía ni siquiera ha empezado su juicio”, apuntó Rosendo Gómez Hernández, abogado de Mónica García Villegas.

Mónica García Villegas compartía la celda con la exsecretaria de la Sedesol, Rosario Robles, quién está sujeta a proceso penal acusada de ejercicio indebido del servicio público. En agosto de 2019 se presentó voluntariamente ante un juez de control y éste, al término de la audiencia, ordenó su prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.

Gustavo Rodríguez, representante de prensa de Rosario Robles informó que la ex secretaria de Sedesol y la ex directora del Colegio Rébsamen fueron internadas con la población en general del penal de Santa Martha Acatitla por motivos de la contingencia sanitaria del COVID-19. Explicó que el abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, no quiso pronunciarse sobre este tema debido a una estrategia legal.

Sin embargo, la autoridad del Sistema Penitenciario del gobierno capitalino informó en una tarjeta informativa que ambas fueron reubicadas en el dormitorio B de Medidas Cautelares, donde se encuentran las personas sujetas a proceso y no en población general.

Aclaró que ambas fueron reubicadas porque el área en donde se encontraban será utilizada para la aplicación de pruebas del COVID-19.

Con información de Mario Torres.

LLH