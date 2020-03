Ringo Starr pospone gira hasta 2021 por coronavirus

El exBeatle Ringo Starr, junto con su All Starr Band, reprogramó su gira por América del Norte hasta 2021, debido a la cuarentena que hay por el coronavirus.

La gira que tendría invitados especiales como The Avett Brothers y Edgar Winter deja las fechas programadas del 29 de mayo al 28 de junio, para llevarse a cabo, un año después en los mismos meses.

Esto es muy difícil para mí. En 30 años, creo que solo me he perdido 2 o 3 conciertos, no una una gira completa. Pero así es como están las cosas para todos nosotros ahora, tengo que quedarme como ustedes tienen que quedarse, y todos sabemos que es la paz y el amor que hacemos el uno por el otro. Así que hemos trasladado la gira de primavera a 2021″, dice el comunicado que colgó en su red social.