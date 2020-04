Por coronavirus, restaurantes de CDMX restringen servicio únicamente a domicilio

Ante la pandemia del coronavirus, restaurantes de la CDMX restringen su servicio y lo brindan únicamente a domicilio

Te recomendamos: Patrullas de CDMX alertan por altavoz sobre quedarse en casa por coronavirus

Este es el escenario en los principales corredores gastronómicos de la Ciudad de México.

Casi el 100% de los restaurantes, restringieron su servicio únicamente a domicilio.

Pocos son los establecimientos que se negaron a respetar la restricción en la capital del país.

No tenemos idea yo creo que manejaremos esta semana, la misma gente es la que está viniendo ¿No se te hace un tanto peligroso para ustedes, para los clientes?… Pues sí un poco, pero con las medidas necesarias, espero que no pase a mayores”, detalló Eduardo, dueño de restaurante.

En un restaurante de comida argentina, la parrilla estuvo casi vacía y de los 100 trabajadores que aquí laboran, solo trabajaron 15.

Solamente vamos a dar servicio de comida para llevar únicamente. Todos están descansando ahorita en casa, no hay gente como para tener a todo el personal aquí . Aguantar, no nos queda de otra, nos apoyen con el servicio a domicilio para que nosotros podamos seguir trabajando para poder llevar algo de dinero a casa”, explicó el capitán de meseros Manuel Juárez.

En la zona de Polanco, meseros reparten alimentos a domicilio, a pie, para recuperar un poco de las propinas perdidas.

Restauranteros señalan que un mes mantendrán el servicio exclusivo a domicilio para abonar al freno de contagios por COVID-19.

Nosotros fijamos una estrategia, pero tiene que ver mucho en términos de cuánto tiempo vaya a durar, es como un vidrio blindado, nosotros nos blindamos para recibir 3 impactos de bala, pero si esto se prolonga y recibimos 300 pues se va a romper nuestro blindaje, no vamos a poder soportarlo. Nosotros ya vamos a entrar a la tercera semana de crisis. La gente dejó de asistir, hubo cierres anticipados, los restaurantes se empezaron a cerrar desde hace 10 días, nosotros calculamos que esto no podría pasar de un mes, un mes es el tope antes de empezar a tocar cajas”, explicó Francisco Fernández, presidente Nacional de la CANIRAC.

La industria gastronómica genera 380 mil empleos directos en la Ciudad de México, más de 2 millones en todo el país, en esta contingencia los más afectados además de los empresarios son los meseros.

Mucho, como soy mamá soltera me afecta mucho en la economía. Todavía no nos dicen nada los patrones, no nos dicen nada. ¿Pero sigues viniendo a trabajar, aunque no haya clientes aquí?. Sí, seguimos viniendo a trabajar”, refiriño la mesera Karen.