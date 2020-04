Refuerzan medidas preventivas ante coronavirus en tiendas de autoservicio

En las tiendas de autoservicio, las medidas de prevención sanitaria por el coronavirus se han reforzado. En los pasillos más concurridos incrementaron las marcas en forma de “X”, en el piso.

Estas indican la sana distancia física que deben de tener las personas que acuden a realizar su despensa, como medida de protección para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Se encuentran en el área de panadería, carnicería y principalmente en el área de cajas.

La mayoría de las personas que hace fila, respeta esta distancia.

En algunas tiendas, el personal de las cajas, porta cubrebocas y una careta.

A la entrada y salida, se ofrece gel antibacterial.

Los carritos del super son limpiados y desinfectados antes y después de su uso.

Los compradores también toman medidas de higiene.

Intentan tocar lo menos posible tanto superficies como objetos.

“Lo que hacemos es no agarrar mucho los productos, o sea, verlos desde afuera, o sea, de que los vamos a agarrar, por lo mismo de que la gente agarra ¿no?, entonces para no contagiarnos, no agarramos, vemos un pan, eso lo queremos, vemos una lata, esa la queremos, no estamos, así como, ay esa sí, no, esta no”, dijo Gabriel Pedroza.

También se recomienda no visitar las tiendas de autoservicio en grupo.

“Solo puede entrar una persona por familia entonces si vienes con alguien solo puede pasar una. Vine a comprar comida, solo comida, para la semana”, comentó Ligia de Aquino.

En algunas tiendas se invita a los más jóvenes, dejar libre el horario de 9 a 11 de la mañana, para permitir que las personas de la tercera edad realicen sus compras.

Con información de Cinthya Marín.

