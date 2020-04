¿Tienes coronavirus? Estas son las recomendaciones para cuidar a tu mascota

Rumores o noticias falsas han provocado dudas sobre las mascotas en tiempos del coronavirus COVID-19, pero las autoridades y los especialistas aclaran y hacen una serie de recomendaciones.

En primer lugar no hay evidencia científica de que los animales puedan contagiar a los seres humanos el COVID-19.

Lo que se sabe es que usted podría contagiar a su mascota o a cualquier otro animal en caso de estar infectado.

Roberto Navarro, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales, comentó: “existe esa posibilidad, sin embargo, no se está manifestando como un problema en ningún país que está siendo afectado por el COVID-19”.

Hasta el momento en México no se han registrado casos de mascotas contagiadas de coronavirus.

Pero en algunas veterinarias ya se aplican medidas preventivas, como en la clínica que dirige el doctor Jesús Villalobos, donde solo una persona puede llevar a la mascota enferma y es con cita.

No se proporcionan servicios de estética.

Y da varias recomendaciones, entre ellas, que los perros salgan a paseos cortos, que pasen por los lugares menos concurridos, pero además que se laven sus patas con agua y jabón antes de entrar a casa.

No usar alcohol gel, no usar alcohol, no usar cualquier desinfectante que nos digan que se puede usar en la piel en mascotas, no; agua y jabón. Cloro es muy común que la gente use cloro, no. Trata de evitar usar cualquier cosa, solo agua y jabón, lavar una patita, enjuagarla en el agua, quizá podemos usar una esponja y con el jabón lavamos muy bien entre los dedos, después enjuagamos con agua, sécanos la pata y así las 4 patitas las limpiamos. Si tú vas a lavar las patas de tu perro te recomiendo que te pongas guantes”.