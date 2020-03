Trabajadores de limpia y servicios de emergencia no pueden quedarse en casa por coronavirus

Los trabajadores de limpia y los servicios de emergencia son sectores de la población de la CDMX que, por necesidad, no puede quedarse en casa ante la pandemia del coronavirus. Hay gente que sigue en las calles sin necesidad, otros no pueden parar, por el tipo de actividad o por necesidad.

Alicia trabaja en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México. Todos los días recorre durante 6 horas calles de la CDMX, desde Isabel la Católica hasta avenida Chapultepec. Forma parte de los servicios de limpia que, pese a la pandemia por coronavirus, no pueden detenerse en la capital del país, aunque ella ya toma sus precauciones.

Por eso nos cubrimos las manos con guantes. Cada ratito nos estamos lavando las manos en diferentes baños, y echarnos el gel antibacterial, tanto en la cara como en las manos, porque si no salimos, no comemos. La ropa que ahorita trabajamos la echo al lavadero, porque trae mucho microbio. Llegando a la bodega ahí hay una regadera y nos metemos a bañar”, dijo Alicia.

Los servicios de emergencia, como los bomberos, tampoco se detienen.

No hemos bajado la guardia, son turnos de 8 y 12 horas todos los días. Tanto las ambulancias como las motos están saliendo todos los días a cobertura normal”, explicó Diego Arcos, Jefe Paramédicos en Motocicleta Cruz Roja Mexicana.

En cada área común de la estación tenemos gel, la gente no puede estar junta, se suspendieron actividades como el ejercicio y las prácticas. Y siempre que regresen de una emergencia limpiar los vehículos . Las emergencias no se detienen. Es nuestra obligación, lo hacemos con cariño y con respeto”, dijo Alejandro Martínez, Director Operativo 1 del Heroico Cuerpo Bomberos CDMX.

Algunos policías de la Ciudad de México siguen trabajando igual, a pesar del manual de indicaciones para prevenir el coronavirus, que les indica que deben lavar sus manos, desinfectar llaves y chapas de patrulla, su uniforme y usar guantes y cubrebocas.

Con la suspensión de actividades en la Ciudad de México, restaurantes ya comienzan a ofrecer solo servicio de comida a domicilio.

Los mercados siguen abiertos, pero han bajado las ventas…

Casi no hay nada, ni la mitad. La gente no compra, sí pero no compran”, insistió Teresa.

Sí, está muy tranquilo, creo que hay un 35 por ciento menos”, afirmó un diario.