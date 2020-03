Capitalinos pagan más de 3 mil pesos por prueba de coronavirus

Los síntomas del coronavirus son muy similares al de otras enfermedades: gripas, laringitis, influenza. Mucha gente quiere saber qué tiene y busca que le hagan el examen para detectar el COVID-19. En los laboratorios públicos que hacen la prueba solo se la están haciendo a los casos más graves, por ello acuden a las opciones privadas.

Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, decenas de personas esperan turno afuera del Laboratorios Biomédica en Lomas de Chapultepec. Es una de las empresas privadas que realizan prueba de detección de COVID-19 en la Ciudad de México.

Los interesados tienen que pagar 3 mil 300 pesos y esperar alrededor de 40 minutos en la fila. Una vez aplicada la prueba, obtendrán los resultados vía correo electrónico 24 horas después de aplicarse.

Algunos pidieron información en centros de salud públicos, pero acudir a una clínica privada les pareció mejor opción.

Me iba a ir al INER, pero cuando llamé, los del INER me dijeron que están con casos muy graves y que no pueden decirle a nadie que no pero, lo entendí perfecto”, explicó Tania Lomnitz.