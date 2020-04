Princesa Sofía de Suecia atiende a pacientes con coronavirus en hospital

La princesa Sofía, esposa del hijo del monarca en Suecia, se unió a las filas de los trabajadores del sector sanitario en la lucha contra el nuevo coronavirus, tras seguir una formación exprés de tres días, informó a la AFP este viernes la Casa Real.

Te recomendamos: Aumentan a 15 mil 464 los muertos por coronavirus COVID-19 en el Reino Unido

La princesa de 35 años, que se casó en 2015 con el príncipe Carlos Felipe, es desde el jueves voluntaria en el Hospital Sophiahemmet de Estocolmo.

La formación que siguió la princesa es la que se proporciona al personal de hostelería y restauración que se encuentra en paro técnico, y cuya ayuda es necesaria en hospitales y geriátricos.

Suecia decidió no confinar a su población, y apeló en cambio a la responsabilidad individual de los habitantes para mantener una distancia social adecuada y para observar estrictamente las reglas de higiene y aislamiento en caso de síntomas.

Suecia contaba con 13 mil 216 casos confirmados de contaminación de COVID-19 este viernes, de los cuales fallecieron mil 400.

La reina Isabel II, jefa del Estado británico, celebrará el próximo martes en privado su 94 cumpleaños, y no habrá ni las tradicionales salvas de cañón ni otro evento especial debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

La soberana británica, que cumple el confinamiento establecido por el Gobierno en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres), cree que es inapropiado cualquier celebración ante la actual crisis, según indicaron fuentes de la realeza a los medios.

La reina, que hace unas semanas pronunció un discurso para animar a los británicos ante la actual pandemia, recibirá en privado las llamadas por teléfono o vídeo de su familia por su cumpleaños.

No habrá salvas de cañón. Su Majestad insistió en que no se tomen medidas especiales para que haya salvas de cañón porque cree que no es apropiado ante las actuales circunstancias”, dijo una fuente del palacio de Buckingham a los medios locales.