Playas en Guerrero, Chiapas y Campeche lucen vacías por el coronavirus

Las playas de Guerrero, Chiapas y Campeche lucen vacías debido a la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus que atraviesa el mundo.

Durante esta contingencia las playas de Acapulco, Guerrero, han recuperado el azul turquesa y su belleza natural después de que fueron suspendidas todas las actividades turísticas en el puerto.

Para evitar la presencia de turistas, fuerzas federales mantienen operativos de vigilancia en las 25 playas del puerto.

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes como hace mucho no se veían, como en playa Angosta, donde el agua es cristalina.

Además, algunas especies marinas y aves han comenzado acercarse a la costa.

En plena Semana Santa el puerto de Acapulco reporta una ocupación hotelera históricamente baja, de sólo el 3 % en cuartos de hotel.

En Chiapas, este el fin de semana Santa, los ríos, playas y balnearios públicos lucieron vacíos por la contingencia sanitaria.

Las playas de Puerto Arista, Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal, son los centros turísticos de mayor afluencia, que durante la Semana Santa llegan a tener hasta 150 mil personas por día; sin embargo, hoy el panorama fue distinto.

“Estamos poniendo los medios para evitar que no vengan los turistas de afuera. No pueden pasar, por eso pusimos este medio de filtro para no dejar pasar al turista, están cerradas todas las playas”, dijo Lizbeth Rizo Ordoñez, regidora de Tonalá.