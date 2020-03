Pese advertencias por coronavirus, siguen los besos y abrazos de los mexicanos

Noticieros Televisa FUENTE: noticieros televisa DESDE: CDMX, México 20 de marzo de 2020 | 04:30 am CST

Muchas personas no dejan de besarse o abrazarse y no han hecho caso a las recomendaciones

FOTO: Muchas personas ignoran la recomendación de no besarse, no abrazarse y no tocarse. (Getty Images)