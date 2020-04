Coronavirus afecta a microempresarias en México

El coronavirus ha “enfermado” la economía de estas mujeres. Son emprendedoras que hicieron realidad su sueño: abrirse camino con un pequeño negocio, solo que nunca imaginaron que un virus llamado COVID-19 truncaría sus sueños.

Te recomendamos: IMSS valida a 64 mil pequeñas empresas para que reciban créditos

Los tamales de chipilin y las enchiladas tabasqueñas que se sirven en las mesas de este restaurante que Artemisa abrió hace un año tendrán que esperar a que pase la contingencia sanitaria para volver a deleitar el paladar de sus comensales.

La ilusión de traer a la Ciudad de México los sabores de Tabasco y Chiapas la hizo abrir ese lugar.

Artemisa dice estar preocupada porque se quedó sin ingresos, debe la renta del local, tiene que pagar el seguro de siniestros, también la electricidad para que no se echen a perder los productos que tiene en el congelador y de ella dependen 6 trabajadores.

Hace 7 años el sueño de Giovanna se transformó en realidad: tener su propio negocio, un salón de belleza.

Empezó con una mesa y un espacio de 10 metros, pero a base de esfuerzo, de perseverancia, creció y amplió su negocio, el cual cerró ante la contingencia sanitaria del COVID-19.

Mónica sobrevive gracias a la ayuda de sus amigos que llenaron su refrigerador de comida.

Se dedica a confeccionar osos con tela de ropa que ya no le queda a las personas o que fallecieron pero que los familiares desean conservar como recuerdo. De sus “bubus”, como le llama a sus diseños, depende totalmente su economía. Desde hace un mes no tiene un solo pedido.

La Cámara Nacional del Comercio Pequeño (Canacope) en la Ciudad de México revela que el 70 por ciento de los 394 mil 121 micronegocios han cerrado durante esta contingencia en la capital del país.

Y en esa incertidumbre se encuentran Artemisa, Giovanna y Mónica, quienes no saben cuánto tiempo podrán resistir para reabrir sus microempresas. Analizan si les conviene o no solicitar el apoyo de 25 mil pesos que ofrece el gobierno.

“Lo he estado pensando pero no lo he estudiado a fondo a ver qué tanto me conviene porque no me quiero endeudar sino tengo entradas, o sea, de qué me sirve un crédito si la gente no me va a comprar y lo único que voy a hacer es endeudarme”, agrega la microempresaria Mónica Pazos.