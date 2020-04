Partidos políticos mantienen rechazo para donar recursos por coronavirus

Los partidos políticos de oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador se negaron a donar 50 por ciento de su financiamiento para atender la emergencia nacional declarada por la propagación del coronavirus, COVID-19.

Te recomendamos: Diputados donarán 100 mdp para enfrentar emergencia por coronavirus

Varios de los dirigentes partidistas calificaron la propuesta como un “juego político, perverso e inequitativo”, mientras que el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, lo consideró ilegal.

“Es ILEGAL. Los partidos no pueden entregar bienes o servicios a la gente. Si quieren, pueden renunciar a su financiamiento público y el @INEMexico lo envía la Tesofe. Nada más, publicó en su cuenta de Twitter.

López Obrador llamó a los partidos políticos a entregar 50 por ciento de sus prerrogativas para atender la contingencia sanitaria y advirtió que exhibiría al instituto político que no coopere. Dijo que sólo Morena y el Partido Encuentro Social (PES) aceptaron.

Sin embargo, Murayama Rendón dijo que el Partido Encuentro Social no puede donar dinero porque no tiene, debido a que perdió su registro en 2018 cuando no alcanzó el 3 por ciento de la votación.

A su vez, Ángel Avila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó como “jugadas electoreras del presidente para quitarle los pocos recursos que tiene el PRD”.

“(Si se hace la donación) estaríamos en la desaparición. Hay que recordar que el PRD sigue pagando multas de las campañas presidenciales de López Obrador desde el 2012… Que si nos redujeran el presupuesto, por supuesto que el PRD no podría sobrevivir, el PRD perdió el registro en 10 estados de la República, y eso impacta”, expuso.

“Este año, por ejemplo, Morena tiene mil 900 millones de pesos de presupuesto, que si da la mitad le quedan casi 850 millones de pesos; el PRD tiene 350 millones de pesos. El presidente no está midiendo con la misma vara a todos los partidos”, criticó.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, rechazó que entren “a este juego perverso que plantea el presidente que es un juego político electoral.

Además de Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue otro de los que aceptó transferir la mitad de sus recursos económicos, pero sólo durante los cuatro meses que dure la contingencia.

Además, los condicionó para que “esos recursos no sean manejados por el gobierno federal y se cree un fideicomiso con integrantes de la sociedad civil que manejen estos recursos. Asimismo, está dispuesto a ceder la totalidad de sus tiempos ordinarios de radio y televisión.

Marko Cortés Mendoza, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), rechazó donar los recursos asignados y dijo que presentarán una iniciativa de reforma a la Ley General de Partidos Políticos que permita realizar apoyos directos y en especie cuando se declare estado de emergencia nacional.

Los dirigentes partidistas han criticado que el Ejecutivo federal no suspenda sus “obras faraónicas: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, que alcanzarán una inversión de aproximadamente 60 mil millones de pesos este año, un presupuesto mayor al que reciben los partidos políticos.

En tanto, los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) no se han pronunciado al respecto.

Con información de Notimex.