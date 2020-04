Miles de personas participan en procesión en Oaxaca sin respetar distanciamiento por coronavirus

Sin respetar las indicaciones de confinamiento y distanciamiento social, recomendadas por las autoridades municipales, estatales y federales, miles de personas participaron en una procesión de Semana Santa, en Pinotepa de Don Luis, municipio de la región de la Costa de Oaxaca.

“Desafortunadamente, nuestra gente no quiere entender que la situación que estamos viviendo con esta enfermedad es grave a nivel mundial, a nivel república, ellos no creen esto hasta no ver algo aquí en el pueblo, entonces la verdad es triste reconocer, pero nuestra gente no quiere acatar las disposiciones oficiales”, dijo Laurentino Galindo García, síndico municipal de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca.

Una patrulla de policías municipales interceptó a la procesión en el punto conocido como El Calvario, para indicarle a los creyentes que tenían que volver a casa.

Algunas personas se molestaron y comenzaron a insultar a los policías y después hubo empujones y jaloneos.

Incluso durante el forcejeo se escuchó la detonación de una arma de fuego.