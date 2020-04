Senadores del PAN y Coparmex acuerdan propuestas ante crisis por coronavirus

Senadores del PAN se reunieron en vídeoconferencia con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Gustavo de Hoyos; hablaron de la emergencia económica por el coronavirus.

Mauricio Kuri, coordinador de la bancada panista, informó que acordaron impulsar una serie de propuestas para que el Gobierno Federal las considere como parte de su estrategia para enfrentar la adversidad económica por el coronavirus.

“Estamos dispuestos a apoyar al gobierno para remediar la enfermedad y aliviar la a ansiedad por la penuria económica. Coparmex y las y los senadores tenemos soluciones que compartimos. Atendamos la crisis económica ya, pongámonos en el centro de nuestras decisiones a las familias mexicanas, apoyando a los hogares y a las empresas que generan millones de empleos que le permiten a la gente vivir con dignidad. Urgen apoyos fiscales, agilizar las devolución del IVA, posponer pagos provisionales, permitir la compensación universal aunque sea solo este año, que el gobierno dé garantías para que la banca comercial pueda dar créditos rápidos y accesibles para que los empresarios puedan pagar sus salarios”, señaló el senador Mauricio Kuri.

En la reunión con el presidente de Coparmex participaron los 24 senadores panistas desde las diversas entidades en donde residen y atienden las medidas de distanciamiento social.

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, subió un vídeo mensaje a sus redes sociales, en el que afirma que es tiempo de la ciencia y no de la política.

“Cinco grupos parlamentarios me solicitaron que en este momento le demos parte, le demos lugar, le demos preferencia a las ciencia, a las recomendaciones, no a politizar, no a confrontar. La situación del país es muy grave, tienen que darse cuenta los políticos que es hora de la ciencia, hay que darle paso a la ciencia, aceptar las recomendaciones que de ellos vengan sin condición, de eso depende qué salvemos muchas vidas. Quédate en tu casa, es el momento de la ciencia y no de la política”, dijo el senador Monreal.

El coordinador Monreal no especificó cuáles fueron las cinco bancadas, de un total de ocho en el Senado, que le pidieron dejar la política para después de la emergencia sanitaria.

Con información de Claudia Flores.

